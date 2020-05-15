«الصحة العالمية»: الفلفل لذيذ لكن لا يقي من كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن إضافة الفلفل والشطة إلى "الشوربة" أو لأى أطعمة أخرى لا تقي من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ولا يعالجه.وأضافت المنظمة في منشور توعوي اليوم الجمعة، أن إضافة الشطة إلى الطعام قد تجعله لذيذًا، لكنها لا تقي من الإصابة بكورونا، موضحة أن أفضل طريقة للحماية من فيروس كورونا، هي الابتعاد عن الآخرين مسافة لا تقل عن متر، والحرص على غسل اليدين جيدا وبشكل منتظم.وأشارت إلى أنه من المفيد للصحة العامة أيضًا، الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وشرب كمية كافية من الماء، وممارسة الرياضة بانتظام، ونيل قسط كافٍ من النوم.