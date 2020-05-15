ناشطة إيرانية تتوعد السلطات عقب خروجها من السجن

أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم، عن ناشطة بعد قضاء 9 أشهر في السجن لمجرد توقيعها عريضة سياسية.وقالت فاطمة سبهري عقب خروجها من الحبس: «لن أصمت أو أستسلم، بل سأواصل الطريق».فبعد أن أطلق سراح فاطمة سبهري، إحدى الموقعات لـ14 على بيان استقالة خامنئي من سجن وكيل آباد في مدينة مشهد، أمس الخميس، قالت متحدية في مقطع فيديو مسجل: "لن أستسلم، ولن أصمت، وسأواصل هذا الطريق".وأوضحت الناشطة السياسية أنه على الرغم من تعليق عقوبتها بالجلد، والسجن 5 سنوات، والإفراج عنها بموجب أوامر قضائية، لا تزال تعارض السياسات القائمة، ولن تتراجع ولن تصمت.وكانت سبهري، أعلنت أن التهم التي وجهت إليها من قبل السلطات القضائية حسبما أفادت "شبكة إيران إنترناشيونال" هي "إهانة المقدسات، ونشر الأكاذيب، والإخلال بالنظام العام أمام المحكمة".كما أفادت بأن المسئولين القضائيين أبلغوها أمس بأنهم ينوون "العفو" عنها لأنها "زوجة شهيد"، وبعد ساعات قليلة أطلقوا سراحها.