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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تحذير «الصحة العالمية».. ماهو دواء «هيدروكسى كلوروكين»؟

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:42 م
هيدروكسى كلوروكين
هيدروكسى كلوروكين
جميلة على
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جددت منظمة الصحة العالمية، اليوم، التأكيد على أنه لا دواء معتمد حاليا بشكل رسمي لعلاج فيروس كورونا الذي أصاب 4.5 مليون إنسان حول العالم في أحدث إحصاء، محذرة من إساءة استخدام بعض الأدوية لا سيما "هيدروكسي كلوروكين" الذي ذاع صيته في الفترة الماضية.

وقالت في تغريدة على حساب المكتب الإقليمي للشرق الأوسط: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج مرض كوفيد 19 أو الوقاية منه، مضيفة أنها تتولى تنسيق الجهود لتطوير وتقييم الأدوية اللازمة لعلاج الفيروس المستجد.

كما ذكّرت أنه على الرغم من وضع العديد من الأدوية قيد التجارب في الوقت الحالي، إلا أنه لا يوجد أي دليل على أن هيدروكسي كلوروكين أو أي دواء آخر من شأنه أن يعالج كورونا أو يقي منه. ونبهت إلى ان إساءة استعمال الكلوروكين من شأنه أن يسبب آثارا جانبية وأمراضا خطيرة قد تفضي حتى إلى الوفاة.

ما هو عقار "هيدروكسى كلوروكين"؟

هو عقار لعلاج مرض الملاريا ونادى العديد من الأطباء حول العالم، وعلى رأسهم الطبيب الفرنسي ديدييه راوول، بفعالية استعمال هذا الدواء، وبرغم ذلك كشفت دراسة أميركية الأسبوع الماضي عكس تلك النتائج.

فقد أظهرت دراسة جديدة أجرتها مستشفيات في نيويورك أن إعطاء مصابين بكورونا في وضع خطر عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في معالجة الملاريا لم يحسن وضعهم أو يجعله يتفاقم بشكل كبير.

وأوضح معدو الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيو انجلاند جورنال أوف ميديسين"، أنه "لم يتراجع أو يرتفع بشكل كبير، احتمال الوفاة أو إدخال انبوب إلى الرغامى لدى مرضى تلقوا عقار هيدروكسي كلوروكين مقارنة بالذين لم يحصلوا عليه".

وأجريت دراسة المراقبة التي مولتها معاهد الصحة الأمريكية، على مرضى كوفيد-19، دخلوا إلى قسم الطوارئ في مستشفيين في نيويورك.

وحصل 811 مريضا على جرعتين من 600 ميليجرام من هيدروكسي كلوروكين في اليوم الأول ومن ثم 400 ميليجرام يوميا على مدى أربعة أيام، في حين لم يحصل 565 مريضا على العقار.

لكن على الرغم من ذلك، شدد العلماء على أن تلك الدراسة "ينبغي ألا تستعمل لاستبعاد" إيجابيات أو مخاطر محتملة للعلاج بهيدروكسي كلوروكين.

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