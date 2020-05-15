«مالية تركيا»: عجز الميزانية فى أبريل أكبر من العام الماضى

سجلت تركيا عجزًا في ميزانيتها بلغ 43.2 مليار ليرة في أبريل الماضي، بارتفاع 135.8% على أساس سنوي، بعد أن كان 18.3 مليار ليرة في أبريل من العام الماضي، أظهر الحساب الأولي الذي يستثني مدفوعات الفائدة، عجزًا بقيمة 26.2 مليار ليرة في أبريل، بينما بلغ قيمة العجز 43.7 مليار ليرة في مارس، وفق وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة المالية التركية.ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن ثلاثة مسئولين أتراك كبار- اليوم الجمعة - قولهم: "إن الحكومة التركية طلبت المساعدة من حلفائها الأجانب في إطار مساع عاجلة لتدبير التمويل، إذ تستعد لمواجهة ما يخشى المحللون من أنها ستكون أزمة العملة الثانية لها خلال عامين".وأضافوا في تصريحاتهم إن "مسئولي الخزانة والبنك المركزي أجروا محادثات ثنائية، في الأيام الأخيرة، مع نظرائهم من اليابان وبريطانيا بشأن إنشاء خطوط مبادلة عملة، ومع قطر والصين بشأن زيادة حجم تسهيلات قائمة".يأتي هذا بعد أن خسرت الليرة نحو 18% من قيمتها منذ بداية العام الجاري في ظل ضغط من فيروس كورونا المستجد، لتهبط إلى 7.259 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها على الإطلاق، مما يجعل أنقرة تقترب من أزمة العملة الثانية في أقل من عامين بسبب الوباء المتفشي، بعد أن خرج من ركوده الأول في النصف الثاني من 2019.