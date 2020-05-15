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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بعد شفائها»..محافظ الشرقية للطبيبة «منار»: نثمن تضحيات الأطباء

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:53 م
الطبية منار
الطبية منار
سارة الوردانى
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هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتورة منار سامي طبيبة الأمراض الصدرية بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وزوجها الدكتور أحمد إبراهيم طبيب الباطنة بنفس المستشفى وأسرتهما لخروجهم من مستشفى الباجور للعزل الصحي بمحافظة المنوفية بعد تماثلهم جميعا للشفاء متمنيًا لجميع المصابين بالفيروس الشفاء العاجل وعودتهم لمنازلهم بأمان.

أشاد المحافظ، بالجهد المبذول والدور البطولي الذي يقوم به الأطباء وفرق التمريض من تقديم كافه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالفيروس في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا دعمه الدائم والمستمر لهم في ظل ما يواجهونه من ضغوط خلال الفترة الطارئة الحالية، باعتبارهم يمثلون مصدر الأمان والطمأنينة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولما يقومون به من عمل بطولي من أجل حصار الفيروس وتأمين حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وقال المحافظ لن ننسى من ضحوا بأرواحهم من الأطقم الطبية والتمريضية أثناء تأدية واجبهم في علاج المصابين بالجائحة، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكامل طاقتها لمواجهة فيروس كورونا من خلال توفير كافة المستلزمات الطبيه والوقائيه لجميع مستشفيات العزل بنطاق المحافظه لحمايه الأطباء أطقم التمريض، تنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائيه المتخذه لمواجهة الفيروس.

يُذكر أن الدكتوره منار سامي قد نقلت لمستشفى الباجور للعزل الطبي بمحافظة المنوفية بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 28 ابريل الماضي نتيجة مخالطتها وزوجها الطبيب حالة طارئة مصابة بالفيروس، وبعد بضعة أيام ظهرت أعراض الإصابة على الزوج الذي نقل لذات المستشفى وبعدها لحقت بهما الطفلتان 4 سنوات و6 سنوات وأم الزوج بعد تأكد أصابتهم جميعًا نتيجة مخالطة الوالدين.

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