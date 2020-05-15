رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استلام 12273 طن قمح بالصوامع بالأقصر

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:29 م
الدكتور تامر صلاح
الدكتور تامر صلاح مختار
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، في بيان له، أنه تم استكمال عمليات التوريد لكميات القمح إلى شون وصوامع إسنا، وأرمنت من المزارعين بمختلف أرجاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر أن كميات القمح التى تم توريدها منذ بدء التوريد يوم 15 أبريل الماضى، وحتى اليوم بلغت 12273 طن و425 كيلو قمح، وذلك بنسبة 36.1% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر.

ونشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرًا صادرًا من غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، يوضح موقف ومعدلات توريد القمح المحلي لموسم 2020، وفقًا لكافة محافظات الجمهورية، وبحسب التقرير تم توريد 2.1 مليون طن حتى الآن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع موقف توريد محصول القمح حتى الآن، وذلك في اجتماع مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين أن معدل توريد القمح هذا العام هو الأعلى منذ عدة سنوات سابقة، مُشيرا إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ نحو 120 ألف طن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 15 وفاة و398 إصابة جديدة بكورونا

أول تعليق من مؤلف «رجالة البيت» عقب الهجوم على المسلسل

انفراد.. أمير قطر يتجه للانسحاب من مجلس التعاون الخليجى

محمود الشحات: ذهبت إلى الخالق فى منامى وسمعته يخاطبنى «أنا الله»

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

ضبط «مودة الأدهم» بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

تعافي معمرة تبلغ 104 أعوام من كورونا

إجراء 3.1 مليون اختبار كورونا في ألمانيا

نتائج واعدة لعلاج الشلل الرعاش بالخلايا الجذعية

«الشموتى» شغفه بالصوت يقوده لإنشاء منصة «أنطولوجى»

مقالات الرأي
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
د. محمد عفيفي
مصر: الموسيقى والتاريخ (3)
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
المزيد

الثقافة

«الفنون العراقية» تنظم معرضًا للفنان الجزائرى جميل الوردى اليوم

الثقافة الكردية تقيم معرضًا فنيًا إلكترونيًا لـ فيروس كورونا

«يوتيوبر الصعيد»: «أنا رجل مزارع وفيديوهاتى لنشر الضحك»

سلسلة «إبداعات قصصية» تعود للعمل: الحياة يجب أن تستمر