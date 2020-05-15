استلام 12273 طن قمح بالصوامع بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، في بيان له، أنه تم استكمال عمليات التوريد لكميات القمح إلى شون وصوامع إسنا، وأرمنت من المزارعين بمختلف أرجاء المحافظة.وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر أن كميات القمح التى تم توريدها منذ بدء التوريد يوم 15 أبريل الماضى، وحتى اليوم بلغت 12273 طن و425 كيلو قمح، وذلك بنسبة 36.1% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر.ونشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرًا صادرًا من غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، يوضح موقف ومعدلات توريد القمح المحلي لموسم 2020، وفقًا لكافة محافظات الجمهورية، وبحسب التقرير تم توريد 2.1 مليون طن حتى الآن.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع موقف توريد محصول القمح حتى الآن، وذلك في اجتماع مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين أن معدل توريد القمح هذا العام هو الأعلى منذ عدة سنوات سابقة، مُشيرا إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ نحو 120 ألف طن.