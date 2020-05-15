المفتي: الاجتهاد بالعبادة في العشر الأواخر واجب (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إننا دخلنا في الثلث الأخير من شهر رمضان، وبقى القليل منه، وهو ما يستحق أن نبذل مزيد من الجهد، موضحا أن زيادة العبادات في العشر الأواخر من شهر رمضان واجب ونور للقلب.وأشار الدكتور شوقي علام، خلال برنامج "لقاء الجمعة" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن أمامنا فرصة عظيمة للاجتهاد في الصلاة وقراءة القرآن في العشر الأواخر، وخاصة الليالي الوترية منها، وبالأخص ليلة 27، حيث إنها على أرجح الأقوال لعلها تكون ليلة القدر، ومن يدرك ليلة القدر يحل عليه خير كبير.وأضاف مفتي الجمهورية، أن الرسول أخبرنا عن أفضل الأدعية في ليلة القدر هو: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا"، لافتًا إلى أن ليلة القدر ليلة مباركة لنزول القرآن بها، موضحا أن إحياء ليلة القدر تكون بالصلاة، وقراءة القرآن.