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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8 وفيات و885 إصابة بكورونا في الكويت خلال 24 ساعة

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:31 م
الكويت
الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 8 حالات وفاة، و885 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 96 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 12 ألفا و860 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في بيان- إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبتت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 190 حالة، منها 90 حالة مستقرة، و100 حالة حرجة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4 آلاف و74 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 236 ألفا و4 مسحات.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين بالالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

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