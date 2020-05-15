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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات» تتيح 44 خدمة «أون لاين» للمستثمرين فى سبتمبر المقبل

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:51 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
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كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الدولة ستطلق حزمة من الخدمات الرقمية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بدءًا من شهر سبتمبر المقبل تصل إلى نحو 44 خدمة مميكنة ستقدمها مراكز خدمات المستثمرين "أون لاين" على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الرئيس السيسى وجه بضرورة حل مشكلات المستثمرين وتذليل أي عقبات أو تحديات تواجههم، مما أدى إلى تطوير البنية التحتية وقواعد البيانات بالهيئة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وقال الوزير فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن من هذه الخدمات إتاحة عملية تأسيس الشركات والمنشآت الإلكترونية عبر موقع الهيئة من الإنترنت وتوفير نماذج رقمية لعقود التأسيس المختلفة، وإنشاء قواعد بيانات موحدة ومشتركة تشمل جميع بيانات أصحاب الشركات والمستثمرين، للتيسير عليهم فى تلقى الخدمات المميكنة بسهولة ويسر وفي أقل وقت ممكن.

وأكد الوزير، أنه سيتيح جميع الخدمات الرقمية للمستثمرين عبر 4 طرق مختلفة تشمل مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية بعد ميكنتها وتطويرها من خلال الشباك الموحد، والثاني موقع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة عبر الإنترنت، والثالث من خلال الكول سنتر التابع للهيئة وأخيرًا عن طريق تطبيقين لخدمات الاستثمار عبر الموبايل " التليفون المحمول".

وقال طلعت، إنه تمت إتاحة خدمة التأسيس الإلكتروني بهدف تقليل زمن تأسيس الشركات الجديدة عن طريق الإنترنت "أون لاين" إلى يوم واحد، مما سيؤدي إلى تحفيز وتشجيع المستثمرين الجدد بعد توفير الوقت والجهد لهم.

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