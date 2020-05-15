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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد سلبية نتائجهم.. مغادرة 152 عائدًا من الخارج للحجر بمرسى علم

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:53 ص
كورونا
كورونا
كتب- علي عواد
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن انتهاء فترة الحجر الصحي للمصريين العائدين من جزر المالديف ومدينة مسقط العمانية، بمدينة مرسي علم، وذلك بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس "كورونا" وقضاء فترة الـ 14 يومًا بأحد فنادق مرسي علم، ضمن رحلات إعادة المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارات المعنية لتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق بينها وعودة العالقين.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تمت مغادرة 152 مصريًا عائدًا من جزر المالديف وسلطنة عمان، بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم، والتأكد من سلبية النتائج، لافتًا إلى أن فريقًا طبيًا من الحجر الصحي قام بتوقيع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين العائدين من المالديف وثبت خلوهم من أي اصابات "بكورونا"، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس وتم السماح لهم بالمغادرة لمحافظاتهم.

واضاف مرعي، لـ"الدستور"، أن المصريين العائدين من المالديف وعمان خرجوا علي متن طائرة صباح اليوم الجمعة الي مطار القاهرة تمهيدًا لعودتهم الي منازلهم بعد قضاء مدة الحجر المحددة لهم، ضمن الاجراءات الوقائية لفيروس "كورونا المستجد".

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