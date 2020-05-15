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الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في شهر

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:47 ص
النفط
النفط
وكالات
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قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الجمعة، لتلامس أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في ظل مؤشرات على ارتفاع الطلب على الخام مع إعلان الصين عن زيادة معدلات استهلاك المصافي، ومع نهاية أسبوع اتسم بالأخبار الإيجابية على صعيد الإمدادات.

وصعد خام برنت 1.21 دولار أو ما يعادل 3.9 بالمئة إلى 32.34 دولار للبرميل، بعد أن لامس 32.44 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 أبريل.

وزاد برنت نحو سبعة بالمئة أمس الخميس ويتجه صوب تحقيق مكسب بنسبة ثلاثة بالمئة في الأسبوع بعد أن ارتفع على مدى الأسبوعين الماضيين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 3.3 بالمئة إلى 28.48 دولار للبرميل بعد أن بلغ 28.54 دولار وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل.

وقفز خام غرب تكساس تسعة بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي، ليصعد بنحو 15 بالمئة.

وفي ظل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون، تظهر أيضًا نقاط متألقة على جانب الطلب.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة أن الاستهلاك اليومي للنفط الخام في الصين انتعش في أبريل إذ عززت مصافي التكرير العمليات.

لكن الأجواء في السوق ما زالت دون حالة التفاؤل، مع ابتعاد جائحة فيروس كورونا عن الوصول إلى نهاية وظهور إصابات جديدة في بعض الدول التي جرى تخفيف إجراءات العزل العام بها.

ورفع باركليز توقعاته لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يتراوح بين خمسة وستة دولارات للبرميل لعام 2020 وبمقدار 16 دولارا لعام 2021.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع انخفاض مخزونات الخام العالمية بنحو 5.5 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام الجاري.

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