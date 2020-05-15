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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسن الجبالى يفرج عن زوج ابنة فتوة المدبح بالحلقة 22 من «الفتوة»

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:31 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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بدأت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "الفتوة"، الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويعرض في السباق الرمضاني الحالي على قناة "الحياة" الحمراء في الساعة الثانية عشر صباح كل يوم وذلك بمشهد دبي عيد الفطر ومشهد جمع حسن الجبالي الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال ووالدته "حورية" الفنانة أنغام سالوسة للحديث عن شهر رمضان وصلاة التراويح.

وانتقل المشهد إلى جميلة الفنانة نجلاء بدر وعزمي أبو شديد الفنان أحمد صلاح حسني وذلك للحديث عن صراع الفتوة الذي يريده برغم فوز حسن الجبالي به؛ بينما أعلنت جميلة له أنها مريضة ليقوم عزمي أبو شديد بعلاجها دون الاستعانة بطبيب، بينما كشف المشهد على علاقة حب جمعت بينهما ليقوم الفتوة السابق بتجهيز الدواء لها.

وقام حسن الجبالي فتوة الجمالية بطرد جعفر الفنان أحمد جمال سعيد وذلك للعودة إلى المدبح ومقابلة سيد اللبان الفنان رياض الخولي والد زوجته؛ بينما جمع مشهد بين كل من ليل وحسن الجبالي، حيث أعطاها العيدية وطلب منها الزواج بينما قالت له إنه لابد من الحديث مع عزمي شقيقها وطلب منها الذهاب إليه للحديث عن زواجها منه.

وانتقل المشهد إلى صلاة العيد والتكبيرات إضافة إلى ذهاب ليل الفنانة مي عمر إلى المقابر لقراءة الفاتحة على روح والدها المعلم صابر أبو شديد الفنان أحمد خليل، بينما قام حسن الجبالي بالتجول في الحارة وتوزيع الأموال على الأطفال وعلى الفقراء بينما عاد إلى منزله لتوزيع العيدية على ابنته وشقيقته ووالدته.

ويعد مسلسل الفتوة الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال يشارك في بطولته كل من الفنانة مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح وهنادي هاني مهني وليلى أحمد زاهر وأحمد جمال سعيد وضياء عبدالخالق وياسر الزنكلوني وتعدي صادق ومها نصار وغادة طلعت ومحمد أبو النجا وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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