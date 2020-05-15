مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الجمعة 15-5-2020

تعمل هيئة السكة الحديد في مساعدة المواطن حتى يحصل على أفضل خدمة في وسائل المواصلات، لذلك يقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الجمعة 15-5-2020، حيث يعتبر القطار أسهل طريقة مواصلات يستخدمها المواطنين للتنقل، وخاصة وسط الظروف التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسعى الدولة في الحفاظ على صحة المواطنين خوفا من انتشار الوباء.قطار رقم 1205 ـ مختلطيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.قطار رقم 903 ـ مكيفيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.قطار رقم 7 ـ مميزيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.قطار رقم 905 ـ مكيفيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.قطار رقم 901 ـ مكيفيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.مواعيد قطارات القاهرة اليوم الجمعة 15-5-2020يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.قطار 3002 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في اسوان 06:05 م.قطار 3004 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في اسوان الساعة 06:40 م.قطار 2006 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.قطار 988 اكسبريس مكيفيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.قطار 88 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.