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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 15-5-2020

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:14 ص
مواعيد القطارات اليوم
مواعيد القطارات اليوم الجمعة 15-5-2020
هبه محمد
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تعمل هيئة السكة الحديد في مساعدة المواطن حتى يحصل على أفضل خدمة في وسائل المواصلات، لذلك يقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الجمعة 15-5-2020، حيث يعتبر القطار أسهل طريقة مواصلات يستخدمها المواطنين للتنقل، وخاصة وسط الظروف التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسعى الدولة في الحفاظ على صحة المواطنين خوفا من انتشار الوباء.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الجمعة 15-5-2020


قطار رقم 1205 ـ مختلط

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 ـ مميز

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد قطارات القاهرة اليوم الجمعة 15-5-2020

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.

قطار 3002 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في اسوان 06:05 م.

قطار 3004 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في اسوان الساعة 06:40 م.

قطار 2006 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.

قطار 988 اكسبريس مكيف

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.

قطار 88 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.

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