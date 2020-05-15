مواعيد القطارات اليوم الجمعة 15-5-2020
الجمعة 15/مايو/2020 - 07:14 ص
هبه محمدطباعة
تعمل هيئة السكة الحديد في مساعدة المواطن حتى يحصل على أفضل خدمة في وسائل المواصلات، لذلك يقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الجمعة 15-5-2020، حيث يعتبر القطار أسهل طريقة مواصلات يستخدمها المواطنين للتنقل، وخاصة وسط الظروف التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسعى الدولة في الحفاظ على صحة المواطنين خوفا من انتشار الوباء.
قطار رقم 1205 ـ مختلط
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.
قطار رقم 903 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.
قطار رقم 7 ـ مميز
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
مواعيد قطارات القاهرة اليوم الجمعة 15-5-2020
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.
قطار 3002 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في اسوان 06:05 م.
قطار 3004 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في اسوان الساعة 06:40 م.
قطار 2006 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.
قطار 988 اكسبريس مكيف
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.
قطار 88 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.
مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الجمعة 15-5-2020
قطار رقم 1205 ـ مختلط
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.
قطار رقم 903 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.
قطار رقم 7 ـ مميز
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
مواعيد قطارات القاهرة اليوم الجمعة 15-5-2020
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.
قطار 3002 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في اسوان 06:05 م.
قطار 3004 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في اسوان الساعة 06:40 م.
قطار 2006 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.
قطار 988 اكسبريس مكيف
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.
قطار 88 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.