منتج مسلسل «بـ100 وش» يبحث تقديم جزء ثان

يدرس المنتج جمال العدل، حاليا تقديم جزء ثان من مسلسل "بـ100 وش"، وذلك بعدما حقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا، وتصدر تريند البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مرة خلال موسم رمضان الحالي.وأكد مصدر، لـ"الدستور"، أن المنتج جمال العدل، تحمس لفكرة تقديم جزء ثان من العمل، ويبحث الأمر حاليا مع المخرجة كاملة أبوذكري والمؤلفين عمرو الدالي وأحمد وائل، بالإضافة إلي بطلي العمل النجمين نيللي كريم وآسر ياسين، وفي حال موافقة جميع صناع المسلسل على تقديم جزء ثان سيتم الإعلان عن ذلك.المسلسل يتناول بشكل كوميدي لايت عصابة تقوم بالنصب بطرق مختلفة، وتنشأ بينهم علاقات اجتماعية ورومانسية، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب نيللي كريم وآسر ياسين كل من شريف دسوقي وإسلام إبراهيم وزينب غريب ودنيا ماهر وحسن أبوالروس ومصطفى درويش.