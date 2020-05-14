الإبراشي: الإخوان يتسولون الأموال لتمويل عملياتهم الإرهابية

قال الإعلامي وائل الإبراشي إن فشل جماعة الإخوان الإرهابية منذ عام 2013، في تنفيذ مخططها الإجرامي في مصر والمنطقة العربية، جعل الدول الداعمة لها تقلل حجم الدعم المادي لها، موضحًا أن مفتي الجماعة في أوروبا خالد حنفي يطلق العديد من الفتاوى التحريضية الآن من أجل أن يوجه مسلمي أوروبا أموال زكاتهم إلى المراكز الإسلامية بأوروبا.وأضاف «الإبراشي» خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المراكز الإسلامية في أوروبا تسيطر عليها الجماعة الإرهابية، ونظرًا لنقص الأموال لديها تطلق هذه الفتاوى الآن، وتابع: «الإرهاب قبل أن يكون قنبلة وسلاح فهو فتاوى وخطاب ديني تحريضي مضلل لا صلة له بالإسلام».وأوضح أنه من الطبيعي أن يقل تمويل جماعة الإخوان من قبل الدول الداعمة لهم، لأنهم فشلة.وتابع: «الإخوان خلافهم مع الشعب المصري، والمصريين تمكنوا من التخلص منهم»، لافتًا إلى خطاب الجماعة الإرهابية يفضحها ويكشف وجهها القبيح الذي يعمد في التلاعب بمشاعر المسلمين تجاه دينهم.