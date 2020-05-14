أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان

تلقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، رسالة خطية من سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.وتسلم الرسالة الخطية رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نيابة عن أمير الكويت؛ حيث سلمها له الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي بن عبدالله، خلال لقائهما الذي عقد بقصر السيف، بحضور وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.