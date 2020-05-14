تفاصيل تأجيل مراسم تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة

نشبت خلافات بين أعضاء حزب الليكود الإسرائيلي بسبب المناصب الوزارية التي اقترحها عليهم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم الحزب، وهو ما تسبب في تأجيل تنصيب الحكومة الجديدة، الذي كان مقررا اليوم الخميس، إلى يوم الأحد المقبل.ورفض عدد من قيادات الليكود تولي الحقائب الوزارية التي اقترحها عليهم نتنياهو، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".ومن أبرز قيادات الليكود الذين رفضوا مناصبهم آفي دختر، الذي يشغل حاليا منصب نائب وزير جيش الاحتلال، قائلا إن المنصب المرشح له غير لائق، وكذلك تساحي هانجبي، وزير السياحة الإسرائيلي الحالي، موضحا أن بنيامين لم يعرض عليه أي منصب من الأساس، ما يعني أنهم لا يحتاجونه.وطلب نتنياهو من بيني جانتس، رئيس الكنيست، تأجيل مراسم أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة لليمين الدستورية، لتصبح الأحد المقبل، حتى يتمكن من توزيع كافة الحقائب الوزارية.وتتكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة من أكثر من 30 وزارة، ما يجعلها أكبر حكومة منذ قيام الاحتلال.واتفق نتنياهو وجانتس، في وقت سابق، على تشكيل حكومة وحدة، والتناوب في رئاستها، على أن يتولى بنيامين منصب رئيس الوزراء أولا لمدة عام ونصف العام.