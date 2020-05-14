انخفاض سعر الأسماك.. والجمبري بـ300 جنيه

قال أحمد جعفر، عضو شعبة الأسماك في الغرف التجارية، إن أسعار الأسماك شهدت تراجعًا في الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.وأضاف جعفر، لـ«الدستور»، أنَّ سعر الجمبري تراجع ليسجل سعر 300 جنيه بعدما كان قد تخطي سعر 360 و370 جنيهًا.وأوضح أن الإقبال على الدواجن واللحوم في شهر رمضان المبارك يكون بشكل أكبر من الأسماك بسبب احتياجات المواطنين.وأشار إلى أن سعر السمك البلطي سجل 23– 27 جنيهًا، والمكرونة 65- 75 جنيهًا، والسبيط 110– 170 جنيهًا، والكابوريا من 30- 130 جنيهًا.