أسقف ملوي ناعيًا الأنبا رويس: نطلب من الله أن ينيحه في فردوس النعيم

نعى الأنبا ديمتريوس، أسقف ملَّوي وأنصنا والأشمونين ومجمع الأباء الكهنة ومجمع رهبان دير آفا فيني ومجمع راهبات دير البتول والشمامسة، الأنبا رويس الأسقف العام.وأشار في بيان له قائلًا: "نطلب من الله أن ينيح نفسه الطاهرة في فردوس النعيم، ويعطي لنا ولكل أحبائه العزاء ويعطينا جميعًا نعمة الاستعداد بصلوات قداسة تواضروس الثاني."ووُلِدَ الأنبا رويس في ميت غمر سنة 1939؛ وحصل على بكالوريوس تجارة عام 1962 وترهبن في 30 أكتوبر 1963؛ بدير السريان، وادي النطرون؛ باسم الراهب القمص متياس السرياني، ورُسِمَ قسًا يوم الأحد الموافق 2 يناير 1966 مع القس أنطونيوس السرياني، والقس أوغريس السرياني، ثم قمصًا يوم الأحد 25 يونيو 1967؛ مع القمص صرابامون السرياني، وفي أكتوبر 1966 انتدبه قداسة البابا كيرلس السادس سكرتيرًا له، ثم مُشْرِفًا للإكليريكية.ولم يوافق الأنبا رويس على رسامته أسقفًا لدمياط في عام 1969؛ حيث اعتذر عن الرسامة واعتزل بالدير، وعاد مشرفا للإكليريكية في عام 1970م، وتمت رسامته أسقفا في 29 مايو 1977؛ كأسقف عام القاهرة، بيد البطريرك صاحب الغبطة قداسة البابا الأنبا شنوده الثالث.