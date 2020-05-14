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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جسده «الاختيار».. ناجي من حادث الفرافرة يروي كواليس المذبحة

الخميس 14/مايو/2020 - 07:58 م
مايكل عادل صبري
مايكل عادل صبري
منار إبراهيم
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تحدث المجند الناجي «مايكل عادل صبري» عن تفاصيل حادث الفرافرة الإرهابي، مستعيدًا ذكريات الأحداث الأليمة التي مر بها.

وقال «مايكل» خلال مداخلة هاتفية في حلقة اليوم من برنامج «شارع مصر» الذي تقدمه الإعلامية هاجر جميل، عبر أثير إذاعة شعبي إف إم، إحدى إذاعات راديو النيل، إن المشهد الذي عُرض في أحداث مسلسل «الاختيار» كان صعبا للغاية عليه، لانه تذكر ما حدث له ولزملائه الذين استشهدوا.

وقال خلال اللقاء شارحا تفاصيل هذا الحادث المؤلم: «كنا الساعة 2 إلا عشرة، عدوا علينا أربع عربيات جيب، كانوا رايحين لمنطقة الفرافرة، والساعة 2 دخلوا علينا 4 عربيات لاند كروز دفع رباعي، كانوا متوجهين للواحات البحرية، عربيتين لفوا قدام النقطة واتعاملوا معانا بالسلاح الآلي، صفوا الجنود في الخيم، وكل الجنود والضباط استشهدوا، وأنا تلقيت عدد كبير من الرصاصات، والضابط أحمد نصر اتصاب في كتفه»، وعن علاقاته بزملاؤه في الكمين، قال كلهم كانوا إخواتي بمعنى الكلمة.

يذكر أن برنامج «شارع مصر» يذاع يوميا من الأحد للخميس من الساعة ١ حتى الثانية ظهرا على شعبي إف إم 95 FM وتقدمه هاجر جميل.

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