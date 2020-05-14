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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تواصل استفزازها وتقدم طلبا لـ الوفاق للتنقيب في المتوسط

الخميس 14/مايو/2020 - 07:02 م
وزير الطاقة التركي
وزير الطاقة التركي فاتح دونماز،
محمد عمر
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تقدمت شركة البترول التركية "تباو"، بطلب إلى حكومة الوفاق الليبية غير المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، في انتهاك واضح لحقوق الشعب الليبي وسرقة ثرواته.

وقال وزير الطاقة التركي بحكومة الوفاق فاتح دونماز، إن أعمال الاستكشاف في ليبيا ستبدأ "فور الانتهاء من العملية"، في إشارة إلى انتهاء ميليشيات السراج وأردوغان من الحرب في ليبيا.

يذكر أن حكومة الوفاق غير المعترف بها دوليا وقعت اتفاقا باطلا مع تركيا نوفمبر الماضي لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا، بجانب توقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية، الأمر الذي رفضته اليونان وقبرص لأنه يمثل اعتداء على مياههما الإقليمية.

ووفقا لهذه الاتفاقيات أرسل الرئيس التركي رجب أردوغان قوات عسكرية تركية بخلاف آلاف المرتزقة إلى ليبيا لدعم ميلشيات فائز السراج ضد الجيش الليبي.

وسبق أن أعلن السراج ترحيبه بدخول الشركات التركية إلى ليبيا ومنحها امتيازات غير مبررة بجانب دعم هذه الشركات بأموال وقروض من الخزائن الليبية في مخالفة للقانون وسرقة لأموال الشعب الليبي.

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