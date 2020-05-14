تركيا تواصل استفزازها وتقدم طلبا لـ الوفاق للتنقيب في المتوسط

تقدمت شركة البترول التركية "تباو"، بطلب إلى حكومة الوفاق الليبية غير المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، في انتهاك واضح لحقوق الشعب الليبي وسرقة ثرواته.



وقال وزير الطاقة التركي بحكومة الوفاق فاتح دونماز ، إن أعمال الاستكشاف في ليبيا ستبدأ "فور الانتهاء من العملية"، في إشارة إلى انتهاء ميليشيات السراج وأردوغان من الحرب في ليبيا.