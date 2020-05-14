«الداخلية» تواصل تطهير المنشآت الشرطية بالمحافظات

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمني المعد والذي يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية.ويأتي ذلك من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.وتم تجهيز أطقم الطب الوقائى بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازيا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم، وتهدف أعمال التطهير والتعقيم إلى توفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.