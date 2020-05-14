استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية دهس

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بدعوى تتفيذه عملية دهس ضد أحد الجنود في مدينة الخليل المحتلة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب في عملية دهس بالقرب من مستوطنة نجوهوت في مدينة الخليل، مشيرا إلى أن حالته ما بين متوسطة وخطيرة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأعربت الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، عن مخاوفها تجاه تزايد العمليات الطعن والدهس الفلسطينية ضد تل أبيب.وتؤدي حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة اليمين الدستورية، اليوم الخميس، بعد الاتفاق بين بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" على التناوب في منصب رئيس الوزراء.وينص الاتفاق على تولي نتنياهو رئاسة الحكومة أولا لمدة عام ونصف العام.وتعد هذه الحكومة هي الأكبر منذ قيام الاحتلال الإسرائيلي، نظرا لأنها تضم أكتر من 30 وزيرا.