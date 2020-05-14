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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية دهس

الخميس 14/مايو/2020 - 03:32 م
الاحتلال
الاحتلال
سارة الشلقاني
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استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بدعوى تتفيذه عملية دهس ضد أحد الجنود في مدينة الخليل المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب في عملية دهس بالقرب من مستوطنة نجوهوت في مدينة الخليل، مشيرا إلى أن حالته ما بين متوسطة وخطيرة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأعربت الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، عن مخاوفها تجاه تزايد العمليات الطعن والدهس الفلسطينية ضد تل أبيب.

وتؤدي حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة اليمين الدستورية، اليوم الخميس، بعد الاتفاق بين بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" على التناوب في منصب رئيس الوزراء.

وينص الاتفاق على تولي نتنياهو رئاسة الحكومة أولا لمدة عام ونصف العام.

وتعد هذه الحكومة هي الأكبر منذ قيام الاحتلال الإسرائيلي، نظرا لأنها تضم أكتر من 30 وزيرا.

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