8 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 886 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) والمستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1691 فحصًا للمقيمين داخل لبنان و8 فحوصات للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.