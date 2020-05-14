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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 221821 طن قمح بصوامع وشون البحيرة

الخميس 14/مايو/2020 - 11:28 ص
قمح
قمح
البحيرة معوض هويدى
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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم توريد 221821 طن قمح محلي حتى صباح اليوم الخميس الموافق 14 من شهر مايو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ عبر بيان له، إلى انتظام عمل لجان فرز وتسلم القمح مع ثاني أيام شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهــزة لتسلم القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة، متمثلة في 27 شونة و5 صوامع مطورة، وهي كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.

وأكد محافظ البحيرة في بيانه، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسروقة، وذلك لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى 670 جنيهًا للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب بدرجة 23 قيراطًا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.


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