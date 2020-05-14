الصين ترسل إمدادات للوقاية من كورونا لـ12 دولة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية، عن إرسال إمدادات للوقاية من فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) والسيطرة عليه، وذلك إلى 12 دولة بناء على طلب القوات العسكرية بهذه الدول.وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن الدول المعنية تشمل كلا من: إندونيسيا والفلبين وماليزيا وبروناي وتايلاند وباكستان ونيبال وأفغانستان وسريلانكا وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، مشيرة إلى أن الإمدادات تتضمن بدلًا واقية وأقنعة للوجه.وأضافت الوزارة أن جيش التحرير الشعبي الصيني ملتزم بتعزيز التعاون الدولي مع سلطات الدفاع وجيوش الدول الأخرى لمكافحة كوفيد-19.