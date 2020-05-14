فلسطين: ارتفاع وفيات كورونا بين أبناء الجالية حول العالم إلى 78
الخميس 14/مايو/2020 - 10:51 ص
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية في مختلف دول العالم إلى 78 حالة.
وذكرت الوزارة- في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في السويد.
وذكرت الوزارة- في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في السويد.