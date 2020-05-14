فلسطين: ارتفاع وفيات كورونا بين أبناء الجالية حول العالم إلى 78

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية في مختلف دول العالم إلى 78 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في السويد.