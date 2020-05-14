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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الفلبين تُجلي 200 ألف شخص بسبب إعصار

الخميس 14/مايو/2020 - 09:48 ص
إجلاء أشخاص
إجلاء أشخاص
وكالات
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قال مسئولون إن السلطات الفلبينية بدأت في إجلاء 200 ألف شخص من منازلهم في المناطق الساحلية والجبلية بسبب مخاوف من سيول وانهيارات أرضية مع وصول إعصار إلى اليابسة اليوم الخميس.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن إعصار فونجفونج، وهو أول إعصار يضرب البلاد هذا العام، اجتاح شرق الفلبين برياح تراوحت سرعتها بين 155 و190 كيلومترا في الساعة.

ومن المرجح أن تعقد إجراءات التباعد الاجتماعي، المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا، الجهود المبذولة لنقل الآلاف إلى مراكز للإجلاء أُعدت في الفصول الدراسية وقاعات الألعاب الرياضية المدرسية.

وأبلغت الفلبين عن أكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا، معظمها في العاصمة مانيلا، وما يربو على 700 حالة وفاة.

وطلبت السلطات من السكان في المناطق الواقعة في مسار الإعصار، وهو من الفئة الثانية، الاستعداد للأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والعواصف.

وكل عام يجتاح 20 إعصارا تقريبا الفلبين، وهي أرخبيل يضم أكثر من 7000 جزيرة.

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