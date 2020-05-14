بوروندى تطرد ممثل الصحة العالمية

أمرت بوروندي بطرد ممثل منظمة الصحة العالمية، و3 خبراء آخرين مكلفين بتنسيق التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية البوروندية في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.وقالت الوزارة في الرسالة المؤرخة في 12 مايو والموجهة إلى مقر المنظمة في إفريقيا، إن المسئولين الأربعة "أشخاص غير مرغوب فيهم ويجب عليهم مغادرة أراضي بوروندي".