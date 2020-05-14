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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

''الإعلاميين" تعتمد عضويات جديدة

الخميس 14/مايو/2020 - 02:07 ص
نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين
اسماء منصور
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اجتمعت لجنة القيد بمجلس إدارة نقابة الإعلاميين، على مدار الإسبوع الماضي لفحص أوراق المتقديمين وإعتماد عضوية من توفرت فيهم شروط القيد.

كما إعتمدت اللجنة، محضر قيد جديد لإصدار عضويات جديدة للأعضاء الجدد بمجلس إدارة النقابة بعد أداء القسم المهنى المنصوص عليه فى القانون 93 لسنة 2016 امام مجلس النقابة.

وصرح الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين بأن، علي جميع المتقدمين بأوراقهم لطلب القيد الإطمئنان لإنه يتم النظر فى كل الأوراق، ويجب علي الزملاء بضرورة المتابعه المستمرة لسير أوراقهم خلال مقر النقابة أو الموقع الرسمي أو الجروبات المخصصة للأعضاء أو شئون القيد.

وقال محجوب سعده عضو لجنة القيد أن، العمل فى لجنة القيد مستمر وجاري فحص جميع أوراق المتقدمين للقيد وتعتمد اللجنة العضويات بعد إستيفاء شروط القيد، وصرح عضو لجنة القيد بأن العمل لم يتوقف فى اللجنة، وأنهم يدعوا جميع الزملاء الذين تم أعتماد اسمائهم التوجه الى مقر النقابة.

وصرح خالد فتوح عضو المجلس وعضو لجنة القيد بأن، العمل لم يتوقف فى اللجنة وندعو جميع الزملاء الذين تم اعتماد اسمائهم التوجه الى مقر النقابة بجاردن سيتى للحصول على بطاقة العضوية وأداء قسم المهنة.

وأضاف أيمن عدلي عضو مجلس النقابة وعضو لجنة القيد أن، سياسة النقابة هي التيسير على الأعضاء ونحاول جاهدين سرعة إنهاء اجراءات قيدهم وفقًا للقانون.

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