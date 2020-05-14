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القبلة

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 14-5-2020 فى المحافظات

الخميس 14/مايو/2020 - 04:45 ص
مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم الخميس 14-5-2020
أحمد عاشور
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يقدم "الدستور"، في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة، مواعيد الصلاة في محافظات مصر، اليوم الخميس 14 مايو 2020، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ويعد الأذان هو نداء ينادى به للصلاة عند المسلمين، ويؤذّن كل يوم في بداية وقت كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة، ويفضل قراءة القرآن الكريم وقت الفجر حتى بزوغ الشمس، وذلك لقوله تعالى "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا".


أداب المؤذن

يجب أن يكون المؤذن متطهرًا، ويتمهل في ألفاظ الأذان، ويسرع في الإقامة، ويكون ذلك جزمًا، ويؤذن على موضعٍ عالٍ، قائمًا، مستقبل القبلة.

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 14-5-2020 في محافظات مصر


مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجر 3:24 ص

الظهر 11:51 ص

العصر 3:28

المغرب 6:40

العشاء 8:07



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 3:24 ص

الظهر 11:56

العصر 3:35

المغرب 6:47 م

العشاء 8:16 م


مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 3:18

الظهر 11:47 م

العصر 3:25 م

المغرب 38: 6 م

العشاء 8:05 م



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

الفجر 3:19 ص

الظهر 11:39

العصر 3:11

المغرب 6:25 م

العشاء 7:48 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 3:33 ص

الظهر 11:45 ص

العصر 3:12 م

المغرب 6:26 م

العشاء 7:47

المنصورة

الفجر 3.19 ص

الشروق 5.00 ص

الظهر 11.50 ص

العصر 3.31 م

المغرب 6.43 م

العشاء 8.12 م

طنطا

الفجر 3.21 ص

الشروق 5.01 ص

الظهر 11.52 ص

العصر 3.32 م

المغرب 6.44 م

العشاء 8.13 م

قنا

الفجر 3.29 ص

الشروق 5.03 ص

الظهر 11.46 ص

العصر 3.15 م

المغرب 6.29 م

العشاء 7.52 م

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