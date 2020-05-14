مواعيد الصلاة اليوم الخميس 14-5-2020 فى المحافظات
الخميس 14/مايو/2020 - 04:45 ص
أحمد عاشورطباعة
يقدم "الدستور"، في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة، مواعيد الصلاة في محافظات مصر، اليوم الخميس 14 مايو 2020، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ويعد الأذان هو نداء ينادى به للصلاة عند المسلمين، ويؤذّن كل يوم في بداية وقت كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة، ويفضل قراءة القرآن الكريم وقت الفجر حتى بزوغ الشمس، وذلك لقوله تعالى "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا".
أداب المؤذن
يجب أن يكون المؤذن متطهرًا، ويتمهل في ألفاظ الأذان، ويسرع في الإقامة، ويكون ذلك جزمًا، ويؤذن على موضعٍ عالٍ، قائمًا، مستقبل القبلة.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 3:24 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:28
المغرب 6:40
العشاء 8:07
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 3:24 ص
الظهر 11:56
العصر 3:35
المغرب 6:47 م
العشاء 8:16 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 3:18
الظهر 11:47 م
العصر 3:25 م
المغرب 38: 6 م
العشاء 8:05 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 3:19 ص
الظهر 11:39
العصر 3:11
المغرب 6:25 م
العشاء 7:48 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 3:33 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:12 م
المغرب 6:26 م
العشاء 7:47
المنصورة
الفجر 3.19 ص
ويعد الأذان هو نداء ينادى به للصلاة عند المسلمين، ويؤذّن كل يوم في بداية وقت كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة، ويفضل قراءة القرآن الكريم وقت الفجر حتى بزوغ الشمس، وذلك لقوله تعالى "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا".
أداب المؤذن
يجب أن يكون المؤذن متطهرًا، ويتمهل في ألفاظ الأذان، ويسرع في الإقامة، ويكون ذلك جزمًا، ويؤذن على موضعٍ عالٍ، قائمًا، مستقبل القبلة.
مواعيد الصلاة اليوم الخميس 14-5-2020 في محافظات مصر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 3:24 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:28
المغرب 6:40
العشاء 8:07
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 3:24 ص
الظهر 11:56
العصر 3:35
المغرب 6:47 م
العشاء 8:16 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 3:18
الظهر 11:47 م
العصر 3:25 م
المغرب 38: 6 م
العشاء 8:05 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 3:19 ص
الظهر 11:39
العصر 3:11
المغرب 6:25 م
العشاء 7:48 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 3:33 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:12 م
المغرب 6:26 م
العشاء 7:47
المنصورة
الفجر 3.19 ص
الشروق 5.00 ص
الظهر 11.50 ص
العصر 3.31 م
المغرب 6.43 م
العشاء 8.12 م
طنطا
الفجر 3.21 ص
الفجر 3.21 ص
الشروق 5.01 ص
الظهر 11.52 ص
العصر 3.32 م
المغرب 6.44 م
العشاء 8.13 م
قنا
الفجر 3.29 ص
قنا
الفجر 3.29 ص
الشروق 5.03 ص
الظهر 11.46 ص
العصر 3.15 م
المغرب 6.29 م
العشاء 7.52 م