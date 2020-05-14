مواعيد الصلاة اليوم الخميس 14-5-2020 فى المحافظات

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 14-5-2020 في محافظات مصر

الشروق 5.00 ص





الظهر 11.50 ص





العصر 3.31 م





المغرب 6.43 م





العشاء 8.12 م





طنطا



الفجر 3.21 ص





الشروق 5.01 ص





الظهر 11.52 ص





العصر 3.32 م





المغرب 6.44 م





العشاء 8.13 م



قنا



الفجر 3.29 ص





الشروق 5.03 ص





الظهر 11.46 ص





العصر 3.15 م





المغرب 6.29 م





العشاء 7.52 م



يقدم "الدستور"، في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة، مواعيد الصلاة في محافظات مصر، اليوم الخميس 14 مايو 2020، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.ويعد الأذان هو نداء ينادى به للصلاة عند المسلمين، ويؤذّن كل يوم في بداية وقت كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة، ويفضل قراءة القرآن الكريم وقت الفجر حتى بزوغ الشمس، وذلك لقوله تعالى "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا".أداب المؤذنيجب أن يكون المؤذن متطهرًا، ويتمهل في ألفاظ الأذان، ويسرع في الإقامة، ويكون ذلك جزمًا، ويؤذن على موضعٍ عالٍ، قائمًا، مستقبل القبلة.مواقيت الصلاة فى القاهرةالفجر 3:24 صالظهر 11:51 صالعصر 3:28المغرب 6:40العشاء 8:07مواعيد الصلاة فى الإسكندريةالفجر 3:24 صالظهر 11:56العصر 3:35المغرب 6:47 مالعشاء 8:16 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةالفجر 3:18الظهر 11:47 مالعصر 3:25 مالمغرب 38: 6 مالعشاء 8:05 ممواعيد الصلاة فى شرم الشيخالفجر 3:19 صالظهر 11:39العصر 3:11المغرب 6:25 مالعشاء 7:48 ممواقيت الصلاة فى أسوانالفجر 3:33 صالظهر 11:45 صالعصر 3:12 مالمغرب 6:26 مالعشاء 7:47المنصورةالفجر 3.19 ص