مواعيد أذان المغرب فى المحافظات اليوم الخميس 14-5-2020

يوفر "الدستور" لقرائه، في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة، مواعيد آذان المغرب خلال شهر رمضان المعظم لعام 2020، اليوم الخميس 14-5-2020، وذلك لمعرفة مواعيد الإفطار، ويتم تحديد الإمساكية غالبا على أساس والحسابات الفلكية.ضوابط الأذانللأذان عدة قواعد أساسية يجب الإلتزام بها، وهي كالتالي:أن يكون الأذان بصوت جهوري جميل ويترسل فيه فيسكت قليلًا بين كل جملة والأخرى.أن ينتظر المؤذّن فترة تتراوح بين العشر دقائق والرّبع ساعة ليتسنّى للمسلمين التّجمّع لأداء الصّلاة ثم يقيم المؤذّن الصلاة.يستحب أن يستقبل المؤذن أو مقيم الصلاة القبلة، فإذا بلغ إلى قوله: "حي على الصلاة"، حول وجهه نحو اليمين، وإذا بلغ إلى قوله: "حي على الفلاح"، حول وجهه نحو اليسار، وللظروف الحالية التي يمر بها العالم من إنتشار فيروس كورورنا تم إستبدال كلمتي حي على الصلاة والفلاح بجملة "صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم".لا يجوز (لأي شخص)الأذان قبل دخول الوقت، فأن فعل ذلك عليه الإعادة في الوقت المحدد.إذا قضى (شخص) عدة فرائض في مكان واحد، يكفيه أذان واحد، ويقيم لكل صلاة فائته.تعجيل الإفطار وتأخير السحورقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ"، وذلك دلالة بتعجيل الإفطار بالتزامن مع أذان المغرب، ويعد تعجيل الإفطار وتأخير السحور من السنن النبوية الشريفة، التي يجب العمل بها خلال شهر رمضان المبارك.و ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تسحر في آخر الليل، ثم قاموا إلى الصلاة بعد السحور، قاموا وسئل أنس عن ذلك، كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.مما يدل أنه يجب تأخير السحور لما قبل أذان الفجر بوقت كافي حتى يتثنى للصائم إكمال سحوره بشكل هادئ دون عجلة من أمره.مواعيد أذان المغرب اليوم الخميس 14-5-2020القاهرةالمغرب 6:40 مالإسكندريةالمغرب 6:47 مالمنصورةالمغرب 6:42 مأسوانالمغرب 6:23 مطنطاالمغرب 6:43 مقناالمغرب 6:28 مالإسماعيليةالمغرب 6:38 مشرم الشيخالمغرب 6:25 م