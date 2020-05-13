إيبارشية شبرا تبث فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية «أون لاين»

تبث إيبارشية كنائس شبرا الشمالية فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2020 «أون لاين»، وذلك بهدف الحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.وكانت أسقفية الشباب قد أعلنت عن تنظيم فعاليات مهرجان الكرازة بالعام الحالي عبر الإنترنت، تحت رعاية الأنبا موسى أسقف الشباب.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.