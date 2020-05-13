الفنانة سميرة عبدالعزيز: أشاهد مسرحيات محمد صبحى لأنها هادفة

قالت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، إن هناك العديد من الفنانين والفنانات قدموا لها المساعدة في بداية مشوارها الفني.وأضافت، خلال حوارها ببرنامج «رأى عام» المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامىي عمرو عبد الحميد، أن الفنان الراحل كرم مطاوع اختارها بطلة لمسرحية «وطنى عكا»، وهي أول مسرحية تقدمها كمحترفة في مهنة التمثيل.وأكدت الفنانة سميرة عبدالعزيز، أن سميحة أيوب، ساعدتها في مسرحية «وطنى عكا»، التي قدمتها على المسرح القومي، لدرجة أنها تشاجرت مع الفنانات الآخريات في المسرح بسبب مناوشتهم إياها، معربة عن حبها للفنانة سميحة أيوب، مؤكده أنها تعتبر أختها وصديقة عمرها.وأضافت إلى أنها كانت ترفض العمل فى المسرح التجارى إلا مع الفنان القدير محمد صبحي، لافتة إلى أنها كانت تشاهد مسرحياته لأنها هادفة.