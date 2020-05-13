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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

كيف نتقرب من الله بالبكاء؟.. «الهوارى» يجيب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:19 م
الدكتور محمود الهواري
الدكتور محمود الهواري
أميرة العناني
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قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي في الأزهر الشريف، إن من أهم الدروس التي علمنا إياها شهر رمضان، هو در س القرب من الله عز وجل، ومشهد قرب الناس من ربهم والدموع نازلة من أعينهم.

وأضاف «الهواري»: «البكاء يعد ظاهرة صحية، فمثلًا لو كان الإنسان عاصي ومخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى ما فيش مانع أنه يزعل على حاله ويقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى فيبكي».

وشدد «الهواري»، على ضرورة الصدق مع الله، وإذا ارتكب الإنسان المعاصي يبكي خشية من الله، ولو قرأ القرآن وأثر في قلبه يبكي لله لو لدى الإنسان طاعة وتعلق بربنا يبكي.
فيقبل الله دموعه ويضعها في ميزان حسناته.

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