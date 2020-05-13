رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«موديرنا» تحصل على موافقة FDA لاستكمال لقاح كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:59 م
استكمال لقاح كورونا
استكمال لقاح كورونا
أبوزيد على
طباعة
كشفت مجلة تايم الأمريكية، عن حصول شركة «موديرنا ثيرابيوتيك»، أمس الثلاثاء على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» على لقاحها المرشح للقضاء على فيروس كورونا "كوفيد- 19".

ولفتت المجلة إلى أن شركة موديرنا التي يوجد مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حصلت على الضوء الأخضر للمضي قدما في إجراء المرحلة الثانية من الاختبارات على اللقاح.

ومن جهته، قال الدكتور ستيفن هوج، رئيس الشركة الأمريكية، إنه من المنتظر بدء المرحلة الثانية من التجارب قريبا، مشيرا إلى أنه يتوقع إطلاق المرحلة النهائية من الاختبار البشري «المرحلة 3» بحلول الصيف.

كما سيشمل اختبار المرحلة الثانية نحو 600 متطوع سليم، نصفهم تتراوح أعمارهم بين 18-55 سنة، والنصف الثاني تتجاوز أعمارهم 55 سنة.

وأوضحت المجلة أنه سيتم تعيين عينتين بشكل عشوائي، الأولى ستخضع لدواء وهمي، أما الثانية فستتلقى جرعتين من لقاح موديرنا، وسيجري بعد ذلك متابعة جميع المرضى لمدة عام، حيث سيراقب الباحثون استجاباتهم المناعية.

وعلى الرغم من أن شركة موديرنا ما تزال في مرحلتها الثانية، إلا أن الشركة الأمريكية للصناعات الدوائية شرعت في دراسة الخطوات القادمة.

وقال رئيسها: "نتائجنا كانت جيدة حتى الآن.. لكن مع تطور النتائج والبيانات، نحتاج إلى إظهار قدرتنا على تصنيع كميات هائلة من اللقاح، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتطوير عشرات الملايين من الجرعات بحلول نهاية هذا العام".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أصاب أكثر من 4 ملايين و364 ألف شخص، وخلف وفاة نحو 293 ألف شخص في مختلف دول العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 12 وفاة و338 إصابة جديدة بكورونا

رسميًا.. أمريكا تتهم الصين بسرقة أبحاث علاج كورونا

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

"أورا ديفلوبرز" توقع اتفاقيات مع أوراسكوم للإنشاءات وبنك مصر لبناء وتمويل ZED الشيخ زايد

علماء أستراليون يطورون مرجانًا «مقاومًا للحرارة» لمحاربة التبييض

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللقاح الصعب.. المستحيل والممكن
خالد عكاشة
موقف سودانى جديد متزن وعلى الطريق الصحيح
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
المزيد

الثقافة

تقاليد وعادات «شعب السامر» يقدمها الكاتب طارق الحاسي

ثناء هاشم: نهاية «القمر آخر الدنيا» تحمل مضمون وفلسفة العمل

صدور كتاب «إشراقات فى سماء الشعر» لـ أحمد سويلم

الرافدين تطرح رواية «كراسة كانون» للكاتب محمد خضيّر