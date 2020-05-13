«موديرنا» تحصل على موافقة FDA لاستكمال لقاح كورونا

كشفت مجلة تايم الأمريكية، عن حصول شركة «موديرنا ثيرابيوتيك»، أمس الثلاثاء على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» على لقاحها المرشح للقضاء على فيروس كورونا "كوفيد- 19".ولفتت المجلة إلى أن شركة موديرنا التي يوجد مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حصلت على الضوء الأخضر للمضي قدما في إجراء المرحلة الثانية من الاختبارات على اللقاح.ومن جهته، قال الدكتور ستيفن هوج، رئيس الشركة الأمريكية، إنه من المنتظر بدء المرحلة الثانية من التجارب قريبا، مشيرا إلى أنه يتوقع إطلاق المرحلة النهائية من الاختبار البشري «المرحلة 3» بحلول الصيف.كما سيشمل اختبار المرحلة الثانية نحو 600 متطوع سليم، نصفهم تتراوح أعمارهم بين 18-55 سنة، والنصف الثاني تتجاوز أعمارهم 55 سنة.وأوضحت المجلة أنه سيتم تعيين عينتين بشكل عشوائي، الأولى ستخضع لدواء وهمي، أما الثانية فستتلقى جرعتين من لقاح موديرنا، وسيجري بعد ذلك متابعة جميع المرضى لمدة عام، حيث سيراقب الباحثون استجاباتهم المناعية.وعلى الرغم من أن شركة موديرنا ما تزال في مرحلتها الثانية، إلا أن الشركة الأمريكية للصناعات الدوائية شرعت في دراسة الخطوات القادمة.وقال رئيسها: "نتائجنا كانت جيدة حتى الآن.. لكن مع تطور النتائج والبيانات، نحتاج إلى إظهار قدرتنا على تصنيع كميات هائلة من اللقاح، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتطوير عشرات الملايين من الجرعات بحلول نهاية هذا العام".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أصاب أكثر من 4 ملايين و364 ألف شخص، وخلف وفاة نحو 293 ألف شخص في مختلف دول العالم.