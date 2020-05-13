وزير الاتصالات لـ«الدستور»: إتاحة 150 ألف ساعة تدريب «أونلاين».. وتضاعف المتدربين

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لزيادة أعداد المتدربين من الشباب عن طريق برامج التدريب عن بعد "أون لاين" خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا ساعدت على نشر التطبيقات الإلكترونية لمنصات التدريب الرقمية في مصر.وأضاف طلعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن برامج التدريب تنقشم إلى شريحتين، الأولى للشباب وخريجي الجامعات وأيضا الطلاب في أثناء الدراسة، الهدف منها إتاحة 150 ألف ساعة تدريب ومحاضرات على جميع المنصات التابعة لوزارة الاتصالات، منها مهارة "تك" والعمل عن بعد "العمل الحر" ومنصات أخرى بالشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.وأوضح، أن نسبة زيادة أعداد المتدربين "أون لاين" على هذه المنصات الرقمية أمر طبيعي في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدد المتدربين الذين سجلوا على منصة مهارة "تك" تضاعف 10 أضعاف من 6 ألاف إلى 80 ألف متدرب خلال الأربعة أشهر الماضية، متوقعا أن يصل العدد إلى 100 ألف بنهاية شهر يونيو المقبل.وقال وزير الاتصالات، إن الوزارة أطلقت عدة مبادرات لتوفير منح للطلاب وخريجي الجامعات للاستفادة من أوقاتهم وفترة تواجدهم في المنزل للحجر الصحي، منها منحة 5 ألاف فرصة تدريبية على مهارات تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الحالية، وتم تسجيل نحو 1500 متدرب حتى الآن، مشيرا إلى أنه جاري إطلاق عدة مبادرات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.