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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

فرغلى: قرض صندوق النقد الدولى يحافظ على النجاح الاقتصادى

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:42 م
الدكتورة شيماء فرغلي
الدكتورة شيماء فرغلي الاستشاري
أسامة الشندويلي
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كشفت الدكتورة شيماء فرغلي الاستشاري الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي للتعاون الدولي، عن أن طلب مصر للحصول على قرض الصندوق وموافقة الصندوق عليه يأتي حفاظا على النجاحات الاقتصادية على مدار 3 سنوات؛ ولتحقيق التوازن المالي والاقتصادي بعمليات الإصلاح الهيكلي.

وأضافت فرغلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تقديم طلب للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، سيكون من خلال أداه التمويل السريع "RFI" لاحتواء الموقف المالي والاقتصادي المترتب على جائحة كورونا، ويكون لمدة عام.

وأوضحت، أنه من المقرر أن يوجه القرض لمعالجة ميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأشد تضررا ولتعزيز العمليات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، وتحقيق التوازن المالي والاقتصادي بعمليات الإصلاح الاقتصادي.

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