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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النائب العام يعقد اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:29 م
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي
حسام محفوظ
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عقد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم، اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب برئاسته، عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بُعد "Video conference".

ويأتي ذلك ضمن بنود الاستراتيجية التي وضعتها النيابة العامة المصرية تحقيقًا للسياسة التي تنتهجها سائر مؤسسات الدولة المصرية؛ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على المستوى الوطني والعربي.

هدف الاجتماع
استهل النائب العام الاجتماع بكلمة افتتاحية، أوضح فيها الهدف من عقد الاجتماع، وهو تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات التي طبقتها النيابات العامة للدول الأعضاء، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تداعيات تلك الجائحة؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وأعضاء النيابات العامة للدول الأعضاء والموظفين والعاملين بها، وكذلك المحبوسين احتياطيًّا والمسجونين، بما لا يُخلُّ بقواعد العدالة الجنائية الناجزة، وحُسن تطبيق القانون.

واستعرض النائب العام خلال اجتماعه عبر الفيديو كونفرانس مع اللجنة التنفيذية للنواب العموم الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة بالدول الأعضاء وبينها المحبوسين احتياطيا والأطفال.

وأكد النائب العام متابعةَ النيابة العامة المصرية عن كَثَب تداعياتِ تلك الأزمة منذ بدايتها، حيث اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لحماية جمهور المتقاضين من المترددين على النيابات على مستوى الجمهورية وأعضاء النيابة والموظفين والعاملين على حدٍّ سواء.

وكذا المحبوسون احتياطيًّا والمسجونون والمودَعون بدور الرعاية، إذ اضطلعت بمراجعة كافَّة الأحكام الصادرة من محاكم الطفل بإيداع الأطفال المتهمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية واتخاذ إجراءات استبدالها بتدابير أخرى لإخراجهم من تلك المؤسسات.

وراجعت كافَّة قرارات النيابة العامة الصادرة بإيداع الأطفال المعرضين للخطر بدور الرعاية واتخاذ إجراءات إخراجهم منها قدرَ الإمكان، مع النظر في إعادة توزيع الأطفال المستبقين بها للحيلولة دون تكدُّسِهم.
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي

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