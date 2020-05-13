إيبارشية طهطا تواصل بث مهرجان الكرازة «أونلاين»

تواصل إيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج، بث فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2020 عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وكانت أسقفية الشباب تحت رعاية الأنبا موسى أسقف عام الشباب، قد أعلنت أن فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية سيبث أونلاين بهذا العام، نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا والحد من التجمعات بداخل الكنائس ضمن إجراءات الوقاية.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.