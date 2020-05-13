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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار مرسى علم يستقبل رحلة من الخرطوم على متنها 332 مصريا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:20 م
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
أ ش أ
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وصلت إلى مطار مرسى علم، مساء اليوم الأربعاء، رحلة طيران جديدة قادمة من مطار الخرطوم على متنها 332 راكبًا مصريًا من المصريين العالقين في السودان، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

وقال مصدر مسئول بمطار مرسى علم، إن فريق الحجر الصحي بالمطار استقبل ركاب الرحلة وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة، وإجراء عمليات التطهير والتعقيم لحقائب وأمتعة الركاب ونقلهم في مجموعات بحافلات مجهزة ومعقمة إلى أحد الفنادق السياحية بمدينة مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحي والتي تصل إلى 14 يومًا، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

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