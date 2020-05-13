السيطرة على حريق شب بمصنع تدوير القمامة في السنبلاوين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب بمصنع تدوير القمامة بالسنبلاوين.تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورورد بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع تدوير القمامة بالسنبلاوين.وانتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط مباحث مركز السنبلاوين حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق وبالفحص تبين أن مصنع تدوير القمامة يقع على مساحة 3 أفدنة، والحريق أصاب حولى فدان ونصف كما يحتوى المصنع على خزانين مياه تابع لشركة المياه، وجرارين تابعين لمجلس المدينة، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.