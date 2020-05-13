إنشاء محطتي كهرباء في العاشر من رمضان بـ270 مليون جنيه

كشف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن البدء في أعمال تنفيذ محطتي محولات كهرباء؛ الأولى "S11" بالمحور الغربي للمدينة، تخدم الأحياء السكنية من الحي 26 حتى 33 بما فيها مشروعات الإسكان الاجتماعي، والثانية "S13"، وتعمل لخدمة منطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية بالمدينة.وأضاف شاهين، أن تكلفة مشروع المحطتين بالمدينة تبلغ نحو 270 مليون جنيه، وتنفذهما شركة "آراب ABB" بجهد 1166 ك.ف.