المدن الجامعية بالأزهر: استقبلنا 3 آلاف من العائدين من الخارج

استقبلت المدن الجامعية بجامعة الأزهر ما يزيد علي 3 آلاف من المصريين العائدين من دول السعودية، والكويت، والإمارات، مؤكدة أنها أخذت على عاتقها منذ إعلان قدوم المصريين من الخارج التكاتف والتعاون مع الشعب والدولة بتقديم كافة خدماتها المتاحة وتحمل الصعاب في ظل هذا الوضع لمواجهة فيروس كورونا، فكانت من أوائل الجامعات التي فتحت مدنها للضيافة مستخدمة في ذلك مبانيها الجديدة والقديمة.وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم الأربعاء، أنها قدمت ما تملكه في ظل ضعف مواردها المالية التي تقدر ميزانيتها بمثل الجامعات الأخرى، علما بأنه يدرس فيها ما يقرب من نصف مليون طالب ويتبعها ٨٦ كلية و٢٦ مدينة جامعية، في حين يوجد في الجامعات الأخرى ثلاث مدن على الأكثر، مهيبة بجميع المواطنين التكاتف والتعاون وتقدير الظرف الراهن وبذل الجهد للخروج من هذه الأزمة بأمان.وأعربت الجامعة عن تقديرها لملاحظات المواطنين العائدين من الخارج الذين يقطنون ببعض غرف المدينة الجامعية بمدينة نصر الذين أبدوا شكرهم لحسن الاستقبال، وأيضا لمن استاؤوا من قلة الإمكانيات.وتقدمت الجامعة بالشكر لطلابها من المصريين والوافدين الذين تحملوا المسئولية مع جامعتهم- التي تبذل جهدها لتوفر لهم الخدمات في ظل ضعف الإمكانيات- وأخذوا على عاتقهم خلال السنوات الماضية القيام بحملات للتنظيف داخل مبانيها ردا للجميل.