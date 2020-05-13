رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات رفع الحظر الأسبوع المقبل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:31 م
صوفي ويلمس
صوفي ويلمس
أ ش أ
طباعة
أعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس، اليوم الأربعاء، عن انطلاق المرحلة الثانية من إجراءات رفع الحظر التدريجي المفروض على البلاد في 18 مايو الجاري، بعد أن تم إنجاز المرحلة الأولى بشكل جيد على خلفية انتشار وباء كوفيد-19 منذ منتصف مارس الماضي.

وأشارت ويلمس -في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع مجلس الأمن القومي نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- إلى أن المرحلة الجديدة من إجراءات العودة التدريجية للحياة الطبيعية تتمثل في افتتاح المدارس وكافة المحال التجارية بما في ذلك صالونات الحلاقة ومراكز التجميل شريطة التزام العاملين بارتداء الكمامات، وضبط حركة الزبائن وفق مواعيد محددة.

كما تتضمن السماح باستئناف تنظيم الأسواق الشعبية على أن يشارك فيها 50 بائعًا متجولًا فقط، بينما يرتبط افتتاح النوادي الرياضية باقتصار عدد الموجودين في الصالات على 20 شخصًا.

ومن المقرر أن يسمح للمتاحف وبعض الأبنية الأثرية بفتح أبوابها شريطة أن يتم بيع التذاكر عبر الإنترنت أو الهاتف وأن يتم تحديد عدد الزوار.

وتشدد السلطات على أن ارتداء الكمامات إلزامي في معظم الحالات، خاصة بالنسبة للعاملين في المراكز التجارية وقطاع الخدمات ومستخدمي وسائل النقل العام.

وحذرت رئيسة الوزراء البلجيكية من مخاطر التراخي وعدم احترام التعليمات، وقالت "نحن لا نستبعد ظهور موجة ثانية من الوباء، لذلك نتابع الوضع يومًا بيوم وسنكون جاهزين للتحرك".

ومن المقرر أن تعود الحكومة لتقييم الوضع في 8 يونيو لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إعادة افتتاح المقاهي والمطاعم وتنظيم التظاهرات الفنية والتجمعات الكبيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوريا: تسجيل 48 إصابة بفيروس كورونا

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

عودة العمل بجميع دوائر «الاستئناف» ومأموریاتها أول يونيو

رسميًا.. أمريكا تتهم الصين بسرقة أبحاث علاج كورونا

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

رسميًا.. أمريكا تتهم الصين بسرقة أبحاث علاج كورونا

10 قرارات مهمة للحكومة.. أحدها يخص «كورونا»

الصحة: 12 وفاة و338 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين في مجال الصحة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر تراجع فى الوظائف منذ 1999

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللقاح الصعب.. المستحيل والممكن
خالد عكاشة
موقف سودانى جديد متزن وعلى الطريق الصحيح
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «إشراقات فى سماء الشعر» لـ أحمد سويلم

الرافدين تطرح رواية «كراسة كانون» للكاتب محمد خضيّر

أمين «الأعلى للثقافة» عن إبراهيم نصر: لم يذل نجمًا ورسم البسمة على وجوهنا

«كوم الخادم».. رواية تجسد ملحمة عوالم خفية في القرى المصرية