بلجيكا تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات رفع الحظر الأسبوع المقبل

أعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس، اليوم الأربعاء، عن انطلاق المرحلة الثانية من إجراءات رفع الحظر التدريجي المفروض على البلاد في 18 مايو الجاري، بعد أن تم إنجاز المرحلة الأولى بشكل جيد على خلفية انتشار وباء كوفيد-19 منذ منتصف مارس الماضي.وأشارت ويلمس -في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع مجلس الأمن القومي نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- إلى أن المرحلة الجديدة من إجراءات العودة التدريجية للحياة الطبيعية تتمثل في افتتاح المدارس وكافة المحال التجارية بما في ذلك صالونات الحلاقة ومراكز التجميل شريطة التزام العاملين بارتداء الكمامات، وضبط حركة الزبائن وفق مواعيد محددة.كما تتضمن السماح باستئناف تنظيم الأسواق الشعبية على أن يشارك فيها 50 بائعًا متجولًا فقط، بينما يرتبط افتتاح النوادي الرياضية باقتصار عدد الموجودين في الصالات على 20 شخصًا.ومن المقرر أن يسمح للمتاحف وبعض الأبنية الأثرية بفتح أبوابها شريطة أن يتم بيع التذاكر عبر الإنترنت أو الهاتف وأن يتم تحديد عدد الزوار.وتشدد السلطات على أن ارتداء الكمامات إلزامي في معظم الحالات، خاصة بالنسبة للعاملين في المراكز التجارية وقطاع الخدمات ومستخدمي وسائل النقل العام.وحذرت رئيسة الوزراء البلجيكية من مخاطر التراخي وعدم احترام التعليمات، وقالت "نحن لا نستبعد ظهور موجة ثانية من الوباء، لذلك نتابع الوضع يومًا بيوم وسنكون جاهزين للتحرك".ومن المقرر أن تعود الحكومة لتقييم الوضع في 8 يونيو لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إعادة افتتاح المقاهي والمطاعم وتنظيم التظاهرات الفنية والتجمعات الكبيرة.