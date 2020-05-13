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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إنجي المقدم تستعين بطبيبة نفسية في «لعبة النسيان»

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:17 م
إنجي المقدم
إنجي المقدم
دعاء عبد المقصود
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استعانت الفنانة إنجي المقدم بطبيبة نفسية خلال الفترة الماضية، وذلك لمساعدتها في معرفة كافة التفاصيل حول طبيعة شخصية "الدكتورة بهيرة" التي تجسدها في مسلسل "لعبة النسيان"، حيث ترددت عليها عدة مرات، حتى تستطيع تأدية الدور بإتقان.

وكانت الفنانة إنجي المقدم، قد استقبلت ردود أفعال متميزة تشيد بدورها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي يتم عرضه حاليا على قناة mbc مصر، بسبب آدائها لشخصية طبيبة نفسية تدعى "بهيرة" تتسم بالغموض وتحوم حولها التساؤلات بسبب تصرفاتها مع رقية (دينا الشربيني) حيث تتولى علاجها عقب تعرضها لحادث أليم، جعلها تدخل في غيبوبة وتفقد الذاكرة.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة وأحمد شفيق، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، رجاء الجداوي، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، أسماء جلال، وضيف الشرف أحمد صفوت.



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