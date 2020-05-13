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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الجندى يحذر من مفهوم خاطئ عن الحديث الضعيف

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:04 م
خالد الجندى
خالد الجندى
رباب الأهواني
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قال خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن الحديث يمكن أن يكون قد قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك ضعف في إسناده.

وحذر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديم برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية dmc، مساء الاربعاء، من التقليل من الأحاديث الضعيفة، لافتا إلى أنها ليست مكذوبة، ولكنها اقل من الحسن والصحيح، وأعلى من الحديث الموضوع.

وتابع الجندى: "الحديث الضعيف لازم يحترم، لانه يؤخذ به فى فضائل الأعمال، معربًا عن حزنه من ظهور شخص يقول حديث ضعيف، مستشهدا بحديث رمضان اوله رحمه واوسطه مغفرة وأخره عتق من النار، فالحديث ضعيف، لكن أجمعت الأمة على قبوله وهو صحيح المعنى".

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