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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: إحالة أشخاص للقضاء لم يلتزموا بشروط الحجر الصحي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:55 م
لبنان
لبنان
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أحالت السلطات اللبنانية، مجموعة من الأشخاص الوافدين في رحلات الإجلاء الاستثنائية المخصصة للبنانيين المغتربين، إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة، وذلك بعدما ثبت عدم التزامهم الحجر المنزلي وبشروطه عقب عودتهم إلى لبنان من الخارج، على نحو يعرض البلاد لخطر تفشي وباء كورونا.

وأمر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك في ضوء ما تبين من فقدان الاتصال بهؤلاء الأشخاص وعدم ثبوت تنفيذهم الحجر المنزلي الإلزامي وفقا للأصول أو مخالفتهم شروط الحجر.

ودعا محافظ جبل لبنان اللبنانيين إلى تفهم الإجراءات المتشددة المعمول بها، بوصفها جزءا من التدابير والجهود الحكومية للقضاء على وباء كورونا وحماية اللبنانيين من مخاطر انتشاره.

وشهد لبنان في الأيام القليلة الماضية تصاعدا مفاجئا في حالات الإصابة بوباء كورونا، حيث تبين إن عددا من اللبنانيين الوافدين عبر رحلات الطيران الاستثنائية، قد خالفوا شروط التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما وعدم مخالطة أشخاص آخرين، وأن بعضهم كشفت الفحوصات المخبرية (بي سي آر) عن إصابتهم بالفيروس فتسبب في نقله إلى آخرين بصورة سريعة.

وأصدرت الحكومة اللبنانية أمس قرارا بالإغلاق الكامل للبلاد لمدة 4 أيام متتالية، تبدأ من اليوم وحتى صباح الإثنين، في محاولة لاحتواء وباء كورونا وتدارك انزلاق لبنان إلى مرحلة التفشي المجتمعي.

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