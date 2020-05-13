تجديد حبس المتهم بسرقة صيدلية «العزبي» بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بسرقة صيدلية العزبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي من صيدلية العزبي بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتم اقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.