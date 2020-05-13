متسول بـ«سيارة ملاكي» في النزهة.. حصيلة اليوم 1420 جنيهًا

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط متسول يستجدي المارة بميدان الحجاز بمنطقة النزهة.وتداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خبر تضرر خلاله قاطنو منطقة ميدان الحجاز بمنطقة النزهة بالقاهرة من قيام شخص بالتردد على المنطقة مستقلًا سيارة «ملاكي» والجلوس أعلى كرسى متحرك أسفل كوبري الحجاز الجديد لاستجداء المارة.أمكن تحديد هويته وضبطه وبحوزته مبلغ مالي 1420 جنيهًا، واعترف أن المبلغ من متحصلات نشاطه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.